На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошел крупный пожар

Главное: В Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» произошел крупный пожар. Появилось видео ЧП.

Детали: Вечером четверга, 23 апреля, в Мариуполе произошел пожар на территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что огонь вспыхнул в конвертерном цехе при проведении реконструкции системы пароудаления. Тут загорелись легковоспламеняемые пластиковые части пароотсоса МНЛЗ №3-5.

ЧП ликвидировали двадцать один спасатель и шесть единиц техники. Огонь потушили буквально за пятнадцать минут.

К счастью, никто не пострадал.

Власти Мариуполя также уверяют, что ЧП на предприятии никак не повлияло на экологическую безопасность в городе.

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