В разгар пандемии коронавируса музыканты The Rolling Stones сняли «карантинный» клип

Главное: Британская рок-группа The Rolling Stones представила первый за восемь лет клип. Он был снят «на карантине».

Детали: Легендарная британская группа The Rolling Stones представила свой первый клип за восемь лет. Видео сняли на песню Living in a Ghost Town (Жизнь в городе-призраке), оно уже доступно на YouTube.

Клип снят в разгар пандемии коронавируса «на карантине».

В видео показаны пустые улицы Лондона.

Лидер группы Мик Джаггер сообщил в «Твиттере»: «Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции».

Известно, что песню два года назад Мик Джаггер написал совместно с Китом Ричардсом, но из-за коронавируса был частично переделан.

В тему 9 апреля 2020 года сообщалось, что обложка прошлогоднего альбома Мадонны «Madame X» намекает на эпидемию коронавируса.

13 марта 2020 года легендарная британская рок-группа сняла «криминальный» клип в Киеве.