Умерла создательница легендарных конфет «Птичье молоко»

Главное: Скончалась создательница конфет «Птичье молоко». Анне Чулковой было 86 лет.

Детали: В российском Владивостоке скончалась создательница легендарных конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает мэрия города.

Известно, что женщина умерла в возрасте 86 лет.

Сообщается, что Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В 1940 году ее семья переехала на Дальний Восток, где уже в 1950-м году она начала работать на Владивостокской кондитерской фабрике.

Конфеты «Птичье молоко» группа кондитеров во главе с Анной Чулковой изобрела в 1967 году.

Сегодня конфеты «Птичье молоко» производятся многими кондитерскими фабриками Украины.

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