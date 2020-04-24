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Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый

Цель коронавирусной истерии - обязательная поголовная вакцинация, - американский ученый

Главное: Американский ученый утверждает, что панику от пандемии коронавируса умело используют фармацевтические кампании. Цель — поголовная вакцинация населения.

Детали: Доктор Шива Айядурай из штата Массачусетс предупредил о готовящейся глобальной «кабализации» населения на фоне развивающейся эпидемии коронавируса. По словам ученого, правящие элиты используют панику для подготовки населения США и других стран мира к повальной обязательной вакцинации и, в дальнейшем — тотальному контролю людей на уровне биологии.

Как говорит Айядурай, человеческому организму достаточно таких мощных природных витаминов как витамин A, B, C и D. Однако корпоративная медицина США с ее могущественным фармацептическим лобби преуменьшают эффект натуральной медицины. Вместо этого ее представители агрессивно продвигают искусственные заместители в виде вакцинации, полагает ученый.

Шива также активно выступает против известного предпринимателя Билла Гейтса, который широко пропагандирует свои глобальные медицинские проекты, в частности идею повальной вакцинации.

«Коронавирусы были всегда и везде. Мы носим в своем теле более 80 триллионов вирусов и бактерий. Человек — это живая фабрика бактерий... Почему же тогда изолируются целые экономические системы, почему уничтожается экономика? Это фундаментально чрезмерная реакция. Это глобальный сговор. Коронавирус войдет в историю, как самый крупный и нагоняющий страх обман», — сказал ученый.

«Фармацевтические корпорации сейчас теряют большие деньги. Их новая модель базируется на прививках. Потому что на производителя медикаментов можно подать у суд. Высоки риски и мала прибыль. Но с прививками таких рисков нет. Они не попадают под те же правила, как и медикаменты. На производителя прививки нельзя подать в суд», — заявляет Айядурай.

Ученый полагает, что нынешняя истерия направлена на то, чтобы всех заставить прививаться в обязательном порядке: «Возможно, через полгода вы уже так просто не получите права на автомобиль. Вас спросят — а где ваш паспорт с прививками? Захотите в фитнес-клуб или на дискотеку — везе вы будете слышать один и тот же вопрос: вы сделали прививку?..».

 

В тему: 16 апреля 2020 года сообщалось, что больше всего смертей в результате заражения коронавирусом зафикисировано в странах, которые отказались от массовой прививки БЦЖ. Наименьший уровень смертности от Covid-19 — в странах с массовой вакцинацией БЦЖ.

В начале апреля 2020 года мы писали, что последствия пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к появлению биологических (иммунных) паспортов. После вспышки COVID-19 страны будут неохотно открывать границы, без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса. «Гражданам стран, которые не смогут доказать свою „чистоту“, вероятно, придется отменить путешествие», — утверждают экономисты Deutsche Bank.

Несколько дней назад мы писали о том, почему Билла Гейтса обвиняют в коронавирусном заговоре.

Тэги: вакцина, прививка, вакцинация, конспирология, заговор, коронавирус, Шива Айядурай

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