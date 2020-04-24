В Днепре директор областной больницы объявила бессрочную голодовку. Но не из-за коронавируса

Главное: В Днепре гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила бессрочную голодовку. На столь радикальный шаг она пошла в связи с запуском второго этапа медицинской реформы.

Детали: В Днепре гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила бессрочную голодовку, протестуя против запуска второго этапа медицинской реформы.

О своих намерениях она предупредила общественность еще 17 апреля, написав «пост отчаяния» в своем Facebook.

В частности, медик объяснила, что голодовку объявит в случае, если после Пасхи центральная власть «не придумает механизм выплаты зарплаты медикам страны в полном объеме на постоянной основе».

«По всей стране во многих больницах нет денег. Идут задержки по зарплате. В тех больницах, где аванс выплатили, понимают, что зарплаты уже не будет. Это касается и тех коллег, которые сражаются с коронавирусом», ‒ писала тогда Инесса Шевченко.

О причинах, толкнувших ее на «голодный протест», Шевченко также рассказала в эфире телеканала «112 Украина»:

В тему: 13 августа 2018 года сообщалось, что медреформа не привлечет в здравоохранение дополнительные средства.