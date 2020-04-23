Главное: В небе над Киевом заметили спутники Илона Маска. Видео публикуют в социальных сетях.

Детали: Поздно вечером среды, 22 апреля, в небе над киевской Оболонью увидели спутники Илона Маска.

Сперва киевляне приняли их за НЛО, но позже стало ясно, что таинственные объекты в ночном небе – это спутники глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Всего над украинской столицей насчитали десятки таких объектов.

Компания Илона Маска SpaceX собирается «развернуть» в небе целую сетку из тридцати тысяч спутников до конца 2021 года.

В тему 10 февраля 2020 года сообщалось, что Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег.

31 января 2020 года Илон Маск написал и спел странную песню.