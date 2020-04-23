В Польше эпично вспыхнул известный национальный парк

Главное: В Польше горит самый большой в стране Бебжанский национальный парк. Площадь огненного ЧП составляет шесть тысяч гектаров.

Детали: В Польше вспыхнул крупнейший национальный парк страны – Бебжанский.

Власти сообщают, что пожара составляет шесть тысяч гектаров.

Общая площадь парка составляет 592,23 квадратных километров: 155,47 квадратных километров заняты лесами, еще 181,82 квадратных километров занимают луга и поля и 254,94 квадратных километров – это низинные болта.

Виновниками ЧП называют местных фермеров, которые, несмотря на запреты, жгли сухую траву.

Пожар тушат спасатели, спецтехника и авиация.

Огонь до сих пор полностью не взят под контроль.

В тему 24 марта 2020 года сообщалось, что в Польше начинается тотальная антикоронавирусная слежка за людьми. Если вышел из-под контроля - штраф.

7 марта 2020 года стало известно, что в Польше Mercedes на скорости протаранил автобус ‒ погиб украинец.