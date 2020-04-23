В сети появился «японский Чебурашка» в 3D

Главное: Японские мультипликаторы сделали адаптацию советского мультика «Чебурашка». Он вышел в формате 3D.

Детали: Японские мультипликаторы решили сделать свою адаптацию известного советского мультфильма «Чебурашка», который очень популярен в этой стране.

Картину сделали в формате3D.

Мультфильм адаптирован для японцев – в нем есть иероглифы и панды.

Мультик посвящен встрече крокодила Гены и Чебурашки в зоопарке.

Видео:

Напомним, что кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова «Чебурашка» был выпущен киностудией «Союзмультфильм» в 1971 году как продолжение детской ленты «Крокодил Гена» 1969 года. Героев придумал писатель Эдуард Успенский.

В тему 28 апреля 2014 года России предлагают создать собственный Интернет «Чебурашку».

26 июня 2011 года японцы раскрыли секрет, почему им так нравится Чебурашка.