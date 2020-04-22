В Украине начинаются антикарантинные бунты

Главное: На юге Украины начинаются акции протеста против тотального карантина в стране. Рыночные торговцы требуют от властей дать им возможность работать.

Детали: Сегодня, 22 апреля, предприниматели в Одессе и Мелитополе проводили акции протеста из-за решений правительства ограничить работу рынков на период карантина.

В Одессе прошел всеукраинский автопробег против закрытия рынков. Участники требуют разработать законопроект, по которому их торговые точки могли бы работать, сообщает Klymenko Time.



«Мы хотим, что бы нам разрешили работать с соблюдением всех санитарных норм, чтобы разработали законопроект с этими нормами по которым мы могли бы работать. А так до окончания карантина многие просто не доживут, эти законы убивают малый и средний бизнес», — заявляют участники.

Сегодня же на акцию протеста вышли предприниматели в Мелитополе (Запорожская область). Митинг устроили возле мэрии. В ходе акции к людям вышли заместители мэра и напомнили, что инициатива закрыть рынки — это не решение местной власти.

В целом люди мирно разошлись. Но несколько особо «буйных» полицейские забрали в отделение.

В тему: Вчера сообщалось, что в Украине скоро могут начаться голодные бунты. Их возглавит малый и средний бизнес.

Сегодня мы сообщали, что в Украине продлили карантин до 11 мая.