В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО

Главное: Украинским школьникам придется учиться дистанционно до конца мая, а учебный год для 11-классников завершится 1 июля. Об этом в ходе брифинга сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Детали: В среду, 22 апреля, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий провела брифинг, в ходе которого рассказала о дальнейших планах ведомства по обеспечению образовательного процесса в условиях бушующей эпидемии COVID-19.

По ее словам, в МОН приняли решение продлить дистанционное обучение школьников до конца мая, при этом учебный год для 11-классников завершится 1 июля, а непосредственно учебный процесс (для всех остальных классов) ‒ по решению педсоветов школ.

И.о. министра также отметила, что дата проведения ВНО пока не определена, однако оно «точно будет проведено в 2020 году».

«Но когда точно пока сказать не можем. Может быть в июне, может быть в августе. В зависимости от эпидемиологической ситуации», ‒ резюмировала Мандзий.

В тему: 31 марта 2020 года мы писали, что церковь выпустила рекомендации по переходу воскресных школ на дистанционное обучение.

А 2 марта 2020 года сообщалось, что в Николаеве отказались выполнять решение Минэнергоугля о закрытии учебных заведений.