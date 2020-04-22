Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома

Главное: Нацсовет по ТВ и радио Украины рассмотрит «неподобающий» факт трансляции телеканалом «112 Украина» православного мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы».

Детали: Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировала «ужасающий» случай: трансляцию телеканалом «112 Украина» мультфильма российского производства на Пасху. Об этом с возмущением рассказала первый зампредседателя Нацсовета Ольга Герасимюк, сообщает РБК.

Речь идет о православном мультфильме «Необыкновенное путешествие Серафимы».

Сюжет упомянутого выше мультфильма следующий: «Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит нашейный крест, напоминающий ей о любимой семье. Однажды Сима знакомится с Ритой — девочкой, которая открывает ей, что дом полон секретов и призраков, и предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей, чтобы посмотреть на одного из них. Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей».

Этот «вопиющий» случай Нацрада рассмотрит во время заседания, которое запланировано на 23 апреля.

Следует отметить, в 1981 — 1983 гг. Герасимюк работала корреспондентом газеты Комсомолец Полтавщины, а с 1983 по 1990 гг. корреспондентом газеты Комсомольское знамя.

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