Главное: Актер Брэд Питт во время карантина из-за пандемии коронавируса стал ведущим прогноза погоды. Появилось забавное видео.

Детали: Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, актер Брэд Питт переквалифицировался в ведущие прогноза погоды.

56-летний артист снялся в шоу Some Good News Джона Красинского, которое вышло на YouTube.

Брэд Питт в шуточной форме прокомментировал погоду, находясь в собственном доме.

Забавное видео:

В тему 4 декабря 2019 года сообщалось, что Брэд Питт сделал очень странное признание.

16 сентября 2015 года стало известно, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила стать мальчиком.