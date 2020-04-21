Скоро в Киеве может заработать метро

Главное: Власти Киева разработали план ослабления карантинных мер. После майских праздников в столице может возобновить работу метро.

Детали: Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга.

По его словам, необходимо пройти пик болезни.

«План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер», — заявил Кличко.

Как сообщают «Комментарии» со ссылкой на источник в Офисе президента, метро в Киеве могут открыть уже после майских праздников.

Отмечается, что на данный момент обсуждается такой сценарий, а также анализируется работа метрополитена в странах, где метро продолжало работу во время карантина.

В тему: В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине карантин в стране могут продлить до 12 мая. Решение будет принято в среду, 22 апреля.