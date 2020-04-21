Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии

«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии

Главное: На ТК «Интер» в рубрике «Советы врача» вышла передача о правилах использования медицинских масок. Также на «Интере» вышел эксклюзивный сюжет о том, что увидели в Италии украинские врачи, которые поехали помогать коллегам бороться с коронавирусом.

Детали: Сегодня, 21 апреля, в программе «Утро с Интером» стартовала новая рубрика — «Советы врача». По будням в утреннем эфире телезрители будут узнавать рекомендации специалистов, как сохранить свое здоровье в условиях пандемии коронавируса. А также — получать медицинские ответы на самые распространенные и актуальные вопросы по этой теме.

Все, что связано с вирусом Covid-19, окутано мифами. И вопросов пока больше, чем ответов. Сколько нужно антисептика для дезинфекции рук? Как правильно обращаться с одноразовыми перчатками? Нужно ли использовать защитные очки при выходе на улицу? Как обрабатывать одежду и продукты после возвращения домой? Что значит — делить прихожую на «грязную» и «чистую» зоны? Как правильно дезинфицировать различные поверхности в доме? На эти и другие жизненно важные вопросы ответят эксперты новой рубрики «Советы врача».

Даже в таком, на первый взгляд, простом вопросе, как использование медицинской маски, многие допускают ошибки. Наверняка каждый из нас встречал людей, которые послушно надели маску... на подбородок. Кто-то постоянно поправляет маску руками, другие — снимают во время разговора по телефону. Но откуда людям без медицинского образования знать, как обращаться с этим медицинским аксессуаром?

Первый выпуск рубрики «Советы врача», который вышел в эфир сегодня, 21 апреля, как раз посвящен тому, как правильно надевать, носить, снимать и утилизировать маску. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Так, врач объяснила, что делать, если нет возможности часто менять маску, как положено: «Максимально долго мы можем находиться в маске, пока она не загрязнилась или пока не увлажнилась так, что нам становится некомфортно. Я знаю, что сейчас мало у кого есть полноценный доступ к маскам, чтоб менять их, как это нужно по правилам — каждые два-три часа. Если мы используем одноразовую маску и у нас она одна, то на протяжении дня старайтесь не касаться ее руками, чтобы дополнительно не запачкать. И не снимать ее, чтобы не класть на поверхности и не загрязнять их. Потому что мы с вами можем уже тоже быть инфицированы и распространять вирус».

Также сегодня вышел эксклюзивный сюжет программы «Утро с Интером» — о том, что увидели в Италии наши врачи, которые поехали помогать коллегам бороться с коронавирусом. Руководитель госпиталя МВД Украины в Киеве Юрий Сак рассказал в интервью, какие выводы сделал спустя две недели после приезда в страну, оказавшуюся в эпицентре пандемии Covid-19.

 

В тему: Напомним про хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 апреля 2020 года.

Тэги: совет, здоровье, карантин, Италия

Комментарии

Статьи

21.04.20 09:10

Книги, в которых предсказана коронавирусная пандемия

Автор: Александр Флоранский

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
18.04.20 19:37

Кто на самом деле стоит за пожарами в Чернобыле? (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как Швеция противостоит коронавирусу без карантина
21.04.20 12:58

Как Швеция противостоит коронавирусу без карантина

Автор: Газета.ру

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля

Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
21.04.20 13:56
258
Последние новости
21.04.20 15:29

Скоро в Киеве может заработать метро
21.04.20 15:14

«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
21.04.20 15:08

В УПЦ призвали верующих не унывать из-за закрытых храмов и помнить, что Бог не оставит
21.04.20 15:08

Перепись населения Украины переносят из-за коронавируса
21.04.20 14:53

В Церкви рассказали, как верующим провести Светлую седмицу
21.04.20 14:37

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 апреля 2020 года
21.04.20 14:02

Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Фото и Видео
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
В Одессе УПЦ помогла медикам
В Одессе УПЦ помогла медикам
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
Украинец целый месяц прятался от коронавируса в культовой индийской пещере
Украинец целый месяц прятался от коронавируса в культовой индийской пещере
В Чернобыльской зоне началась антидиверсионная операция Нацгвардии
В Чернобыльской зоне началась антидиверсионная операция Нацгвардии
Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции
Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции
fraza.ua
Новости блогосферы
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.