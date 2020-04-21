Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля

Главное: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Киеве заразились 42 человека. Всего в столице этой заразой инфицировались 892 человека.

Детали: Сегодня, 21 апреля, на ежедневном брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки заразились коронавирусом в Киеве 42 человека. Умерли еще два человека.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердилось заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 42 человека. За сутки, что в столице прошли, к сожалению, еще два летальных исхода», — рассказал он.

Всего в столице инфицировались 892 человека.

Кличко также заявил, что с начала карантина в Киеве гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели почти 51,5 тыс. человек.

Кличко отметил, что с начала карантина в Киеве не было зафиксировано ни одного смертельного случая от гриппа или ОРВИ.

В тему: За минувшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 415 человек.