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Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета

Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета

Главное: Киевские кладбища закрывают до начала лета. Так распорядился мэр города Виталий Кличко.

Детали: Во вторник, 21 апреля, во время своего традиционного брифинга о ситуации в Киеве с коронавирусом, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что все городские кладбища будут закрыты до 6 июня.

Ранее вход на кладбища Киева был ограничен с 18 апреля – прямо накануне Пасхи. Туда впускают людей лишь для захоронения усопших.

Таким образом киевляне не смогут посещать кладбища в поминальные дни.

Виталий Кличко сказал следующее: «Поминальные днимы договорились с представителями конфессий перенести на 6 июня. До этого времени доступ на все кладбища столицы будет ограничен».

Брифинг Виталия Кличко 21 апреля 2020 года:

В тему 17 апреля 2020 года Кличко поехал в Чернобыльскую зону «посмотреть на пожары».

9 апреля 2020 года Кличко рассказал, что делать, если у вас на карантине отключили горячую воду.

Тэги: Киев, запрет, общество, Виталий Кличко, кладбище, новости Украины, коронавирус

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