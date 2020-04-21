Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре

Главное: В Днепре автомобиль BMW сбил шестнадцатилетнего велосипедиста. Появилось видео момента ДТП.

Детали: Вечером понедельника, 20 апреля, на Слобожанском проспекте в Днепре произошло резонансное ДТП. Тут велосипедист, «проскакивая» на красный свет, угодил под колеса автомобиля BMW.

Известно, что пострадавшему – шестнадцать лет. Парня госпитализировали в детскую областную больницу.

Сам водитель вызвал медиков на место аварии.

Видео момента аварии с камер наблюдения:

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