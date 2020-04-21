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Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира

Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира

Главное: Отсутствие любви — причина всех войн, конфликтов и бед современного мира. Об этом сказал митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он рассказал в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале «Перший Козацький».

«Без помощи Божией, без Христова Воскресения, веры в Христово Воскресение, конечно же, мы не сможем преодолеть эти трудности. Если мы не вернемся к Богу, если мы не будем воспитывать в нашей жизни чувства любви к ближним, то ничего в нашей жизни к лучшему не изменится», — напомнил владыка Митрофан.

Он рассказал, что Церковь непрестанно молится о прекращении пандемии коронавируса, и о том, какую помощь духовенство и верующие оказывают в борьбе с пандемией.

 

Архиерей напомнил, что в первом Страстном Евангелии, которое читалось в Великий Четверг перед Пасхой, Господь говорил Своим ученикам о любви.

«Именно любовь является отличительной чертой всех, кто верует во Христа Спасителя. И вот нам нужно воспитывать эту любовь. Это, конечно, не просто. Это сложно. Это требует усилия нашего. Но для того, чтобы быть настоящими учениками, последователями Христовыми, нам нужно воспитывать эту высочайшую добродетель — добродетель любви. Потому что там, где нет любви — там всегда поселяется зло. Там всегда противостояние», — подчеркнул иерарх УПЦ.

Митрополита Митрофан рассказал о причине всех войн, конфликтов и бед современного мира.

«Где есть любовь, там все это прекращается. Там люди помогают друг другу, люди поддерживают друг друга, стараются ничего не делать того, что бы принесло человеку боль или скорбь. И поэтому христианская любовь — основная заповедь Спасителя, которую Он дал не только Своим ученикам, но и дал всем Своим последователям. То есть нам с вами», — заключил владыка Митрофан.

В тему: Сегодня митрополит Никодим рассказал, почему православные ждут Пасху и радуются ей.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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