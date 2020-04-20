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Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами

Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами

Главное: Митрополит Августин напомнил об испытаниях, которые пережили поколения до нас, объяснил, чем отличается верующий человек от неверующего и почему во время пандемии нужно просить прощения у Бога.

Детали: В сложных обстоятельствах верующие Украинской Православной Церкви должны оставаться оптимистами и быть примером для других. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в пасхальном видеообращении, которое опубликовано на Ютуб-канале «Перший козацький».

«Христос Воскрес, братья и сестры! Дождались мы Пасхи Христовой и должны радоваться полнокровно, быть преподнесены в настроении. Многие из нас очень далеки от такого радостного, действительно пасхального настроения. Однако утешаемся тем, что мы последователи Иисуса Христа Спасителя, который своим жертвенным служением и крестной смертью с последующим Воскресением, которое мы празднуем, открыл нам двери в Царство Небесное.

Те люди, которые верят в Иисуса Христа Сына Божьего, верят в то, что Он говорил и обещал, должны быть мужественными в испытаниях, терпеливыми и всегда показывать другим пример того, что мы оптимисты в наиболее универсальном духовном смысле этого слова», - сказал митрополит.

 

Владыка Августин объяснил, чем отличается верующих человек от неверующего.

«Самое главное - верующий человек знает, глубоко верует в то, что он здесь, на земле, должен выполнить миссию. К сожалению, не каждый знает, в чем она состоит. И помня о том, что его ждет небесное гражданство, жизнь в Иерусалиме Небесном, прежде всего, заботится о том, чтобы быть достойным наследником Царства Небесного. Неверующий может быть образованным, может быть высокоморальным и добрым человеком, но для него этот мир ограничивается жизнью земной», - отметил архиерей.

Иерарх УПЦ рассказал, почему в печали также должна быть мера.

«Поэтому будет уместным напомнить сегодня, когда мы растерянные и присутствует грусть, слова апостола Павла, которые он адресовал тем людям, которые очень огорчались из-за потери своих близких родственников. Он говорил, братья, не хочу, чтобы вы были в печали об умерших, как язычники, неверующие, которые не имеют упования. Все должно быть в меру. Я знаю, что есть потери в некоторых семьях, эта эпидемия так быстро не закончится, все равно, будут какие-то жертвы далее. Я вспоминаю, как один священник мне рассказывал, как шел он со своими чадами недалеко от кладбища, и какая-то женщина так побивается, плачет, кричит о ком-то, кто умер. Один из чад говорит: «Отче, видите, как эта раба Божья побивается». А он отвечает: «Нет, это не раба Божья. Раба Божья не может в такой степени сожалеть». Речь идет о жизни и смерти», - объяснил он.

Митрополит Августин напомнил, что трудности переживали поколения, которые были до нас, но они благополучно закончились.

«Сегодня мы с вами можем общаться, дай Боже, чтобы Пасха не была омрачена невзгодами. Пройдем! Вспомните дедов, прадедов. На каждое поколения выпадали испытания – война, или какие-то страшные катаклизмы. Те, кто родились в 1945-м году и умерли несколько лет назад, возможно и в Афганистане не служили, или где-то в Африке. Этот период, можно сказать, счастливый, в определенном понимании, хотя это не совсем правильно. По-мирски, по-человечески миновали, но у каждого были неприятности. А когда это беда и испытание для целого народа, то нужно всем народом стоять. Будем молиться, будем надеяться на милость Божью и важнее всего, что такие вещи требуют не только мер медицины, общественных, социальных, а также нашего покаяния. Будем молиться, каяться, а Бог будет милостивый. Если Бог Отец, а мы дети – мы провинились, а когда ребенок показывает, что он осознал свои недостойные поступки, оскорбил отца, мать, скажет «простите», то будет отношение соответствующее. Бог – Отец Небесный, а Церковь – Мать. Христос Воскрес!», - подчеркнул владыка Августин.

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Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, Митрополит Августин

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