Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции

Главное: В рамках акции певчие из разных стран записали видео со своей партией гимна «Единородный Сыне» протоиерея Петра Турчанинова. Видео было записано в домашних условиях.

Детали: 19 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, певчие из разных стран мира приняли участие в международной акции, которую Свято-Николаевский приход РПЦЗ во Флоренции приурочил к Пасхе. Певчие из Украины, России, Молдовы, Бельгии, Италии, Великобритании, США, Беларуси, Швеции и других стран подготовили уникальную видеозапись с исполнением тропаря «Единородный Сыне». Об этом сообщили на сайте проекта XOPVID-20.

Таким образом, все они объединились в условиях самоизоляции при помощи современных технических средств, чтобы совместно прославить Христа в день Его Святого Воскресения.

В тему: 10 апреля 2020 года сообщалось, что в Виннице УПЦ проводит онлайн-чтения Псалтири.