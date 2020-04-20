Престарелый украинский нацист расчувствовался и зиганул в момент награждения

Главное: Ветерана дивизии СС «Галичина» Василия Наконечного наградили рыцарским крестом. В момент награждения старик поднял руку в нацистском приветствии.

Детали: В Калуше Ивано-Франковской области прошла торжественная церемония награждения 95-летнего ветерана нацистской 14-ой дивизии Ваффен СС «Галичина» Василия Наконечного.

Украинскому нацисту вручили рыцарский крест дивизии.

В момент награждения престарелый нацист расчувствовался и рефлекторно вскинул руку в нацистском приветствии «Heil Hitler!».

Видеозапись награждения опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В тему: В начале 2020 года мы писали про сатанинский нацизм в Ивано-Франковске.

В конце 2019 года мы писали, что «фанат» Гитлера и антисемит Василий Марущинец вернулся на работу в МИД Украины.