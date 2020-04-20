Митрополит Антоний рассказал, почему сейчас важно каждому переоценить свои ценности

Главное: Христос победил смерть и даровал каждому человеку бессмертие, поэтому нет причин для паники и грусти, но необходима переоценка жизненных ценностей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире онлайн-марафона «Пасха. Мы люди» на телеканале «112 Украина».

«Сегодня день очень прекрасный, хороший, потому что сегодня Пасха Христова. Этот день ничто не может изменить, потому что Господь Иисус Христос — истинный Бог — стал Человеком, взял на себя человеческую жизнь, человеческую смерть, распял человеческие грехи на Кресте. Но на Кресте Он не остался. Он сегодня Воскрес и воскресил Собою всю человеческую природу, которую мы с вами носим, и это значит, что с момента воскресения Христова каждый из нас обречен на бессмертие. Не просто дается возможность, а обречен на бессмертие. Святые отцы так и говорят, что от нас уже сейчас ничто не зависит — желаем мы, или не желаем. Каждый человек воскреснет в силу того, что мы носим ту же природу, которую воскресил Господь наш Иисус Христос. Поэтому на душе радость именно об этом», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что глобальные проблемы, которые сейчас возникли, объединили людей.

«Сегодня за Пасхальным богослужением читались прекрасные слова Иоанна Златоуста „жизнь жительствует“, независимо от того, что мы сегодня переживаем, какие страхи у нас есть, подспудно нагнетаются, но в душе человеческой, если она верит, если она способна не только замыкаться на своих личных каких-то проблемах, которые есть у всех. Сегодня есть проблемы, которые нас объединяют. Это пандемия, которая нас объединила и уравняла, потому что, действительно, сейчас перед болезнью, перед этой эпидемией все мы беззащитные, независимо, сколько у нас денег, знакомых великих и знаменитых... Все сейчас подвержены опасности», — подчеркнул иерарх УПЦ.

Владыка Антоний рассказал, как проходит празднование Пасхи Господней в этом году в Киево-Печерской лавре.

«В Пасхальную ночь в Лавре почти в каждом храме совершались Литургии. Конечно, они безлюдные сегодня. Для нас это новое состояние, потому что даже сейчас, выйдя на территорию монастыря, не найдешь ни одного человека, хотя в прежние годы в Пасхальный день людей было очень много, с детьми, все радостные, а сейчас только радуется природа. Все расцвело, это удивительно, смотрю сейчас в окно, как-то за ночь у нас каштаны все распустились. Вчера еще были только стебли, а сегодня уже все в листве. Даже природа в этом отношении радуется Пасхе Христовой! Поэтому, с одной стороны, тревога, а с другой стороны мы понимаем, что Господь все победил. Поэтому нет причин для уныния, для паники, для какой-то безысходности. Мы все это переживем и победим», — сказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что во время карантина важно, чтобы каждый переоценил свои жизненные ценности и увидел тех, кто рядом.

«Главное, что это прекрасное время для переоценки того, чем мы жили, что для нас являлось ценностью, видели ли мы вокруг себя людей. Потому что чаще всего мы видим большие проблемы, а конкретно людей мы не замечаем. Не замечаем свои родителей, хотя знаем, что надо им позвонить, но мы их не видим. Не замечаем, у кого есть, супруга/супругу, дети как-то так, между прочим, где-то бегают, а сейчас те, у кого они есть, увидели их реально. Надо все переоценить, потому что Господь дает сейчас нам такую возможность. Эта переоценка должна быть и личностная, потому что без решения внутренних наших проблем, которые есть у каждого из нас, нельзя решить и глобальных проблем, которые касаются нашего общества, государства и вообще глобальных проблем, в отношении развитии цивилизации человеческой», — подытожил митрополит Антоний.

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