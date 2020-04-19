В Минздраве шокировали статистикой по заболевшим коронавирусом медикам

Главное: По данным Минздрава, в Украине за все время эпидемии COVID-19 заболел 1 031 медработник. Это составляет почти 20% от общего числа пациентов.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел брифинг, во время которого озвучил шокирующую статистику по заболеванию коронавирусной инфекцией.

В частности, по данным министра, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1 031 медработник и 358 детей.

Всего же «китайскую» заразу подхватили 5 449 украинцев, 141 из которых скончался, а 347 ‒ выздоровели.

По словам Степанова, за прошедшие сутки на коронавирус в стране протестировали свыше 4,6 тыс. пациентов. Наибольшее же число положительных результатов «выдали» Черновицкая область и Киев ‒ 49 и 31 соответственно.

Детали: 17 апреля 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом в Украине заразилось рекордное число людей.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Минздраве Украины выяснили, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.