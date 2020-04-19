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Как оказалось, дымом от пожаров в Чернобыльской зоне надышались даже жители Франции

Как оказалось, дымом от пожаров в Чернобыльской зоне надышались даже жители Франции

Главное: Последствия масштабных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС ощутили даже жители Западной Европы. Об этом говорится в отчете Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN).

Детали: Сотрудники Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN) опубликовали отчет о влиянии масштабных лесных пожаров, бушующих в зоне отчуждения ЧАЭС на состояние атмосферного воздуха, передает «Апостроф».

По данным исследователей, пик радиоактивного загрязнения в Киеве пришелся на 10-11 апреля, когда уровень цезия-137 в воздухе был «почти на порядок» выше, чем до начала пожаров.

При этом исследователи подчеркнули, что показатели по цезию-137 хотя и «не являются незначительными», они все же умеренные и не несут негативных последствий для здоровья.

Кроме того, авторы отчета отметили, что продукты горения в первые дни после начала пожаров доносило ветром даже до Франции. Исследователи полагают, что запах гари также могли ощутили жители Беларуси, Румынии и Болгарии.

В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.

А 18 апреля 2020 года сообщалось, что в ГСЧС спрогнозировали, когда киевляне перестанут дышать едким дымом и гарью.

Тэги: радиация, Украина, пожар, общество, Европа, исследования, атмосфера, Франция, воздух, дым, цезий-137, Чернобыльская зона, лесные пожары, ЕС, зона отчуждения, новости Украины

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