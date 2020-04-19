Христос Воскресе! В Святогорской Лавре прошла самая красивая служба

Главное: В Святогорской Лавре прошла самая торжественная Пасхальная служба. Было много народу. В Сеть выложена онлайн-трансляция.

Детали: Самая многолюдная и торжественная пасхальная служба в эту ночь проходила в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

На службе было много народу. Почти все без масок: судя по всему, вера оказалась сильнее страха.

Свято-Успенская Святогорская лавра — православный монастырь Украинской православной церкви (УПЦ). Монастырь расположен в городе Святогорске Донецкой области.

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