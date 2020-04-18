Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей

Главное: Митрополит Онуфрий сказал, что подготовка к небесному торжеству начинается на земле. Испытание коронавирусом через непродолжительное время станет очередной страницей истории, в которой Господь испытывал нашу любовь к Себе и к людям.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем Пасхальном поздравлении в эфире телеканала «Интер».

«Христос Воскрес! Этими вечно живыми и дорогими сердцу словами поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с великим и славным праздником Преславного Воскресения из мертвых Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Воскресение Христово является величайшим праздником для христиан. Святая Православная Церковь Воскресение Христово называет Праздником праздников и Торжеством из торжеств, потому что в Воскресении Христовом мы празднуем победу жизни над смертью. Сын Божий, вторая ипостась Святой Живоначальной Троицы, по своей безграничной любви к нам, падшим людям, преклонил небо и сошел на землю, взял на себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил и спас ее», — сказал Его Блаженство.

По слову Блаженнейшего, когда Спаситель висел на Кресте, то «он разорвал рукописание наших грехов, освободил нас от власти дьявола и забрал нас из руки его. Когда Спаситель как человек сошел душой во ад, это было завершением искупительного подвига Спасителя. После этого начался триумф победы».

"Христос воскрес из мертвых и своим Воскресением разрушил ад, отнял силу у смерти и снова даровал нам вечную жизнь и блаженство и вернул нам потерянный рай, — продолжил Архипастырь. — Но мы должны знать, дорогие братья и сестры, что тот рай, который нам Бог возвратил Своим Воскресением, находится не на земле, а на Небе. Там этот рай ждет каждого человека, он открыт для всех. На земле мы должны себя подготовить к небесному раю. А эта подготовка к небесному торжеству совершается через терпение болезней, скорбей и всяческих испытаний. Господь сказал своим последователям:"В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир«".

Блаженнейший призвал верующих не унывать и не впадать в отчаяние.

«Нужно мужественно все терпеть, потому что это очередное испытание, через которое Господь хочет, чтобы мы показали свою любовь и к Нему, как своему Творцу, и к людям, которые являются нашими братьями. Не будем унывать, не будем впадать в отчаяние, а будем молиться, каяться и стараться исправлять свою жизнь, настраивать ее по Божественным законам. И это испытание, которое мы сейчас переживаем, через непродолжительное время станет для нас очередной страницей прошедшей истории, в которой Господь испытывал еще раз нашу любовь к Себе и к людям», — призвал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий поздравил всех с днем Светлого Христова Воскресения.

«Желаю всем мужества, здоровья, спасения и той благодатной силы, которой Господь победил мир с его болезнями, скорбями, которой Господь воскрес из мертвых, которой Господь даровал нам вечное спасение и вечную жизнь. Воистину Христос Воскрес!», — сказал Блаженнейший.

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