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Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы

Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы

Главное: Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сейчас находится в Киево-Печерской лавре, и готовиться совершить Пасхальное богослужение в одном из храмов обители.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний рассказал сегодня о духовном смысле Великой Субботы, в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в Фейсбук.

«Сегодняшняя суббота называется Преблагословенной и Святая Церковь призывает всех нас к молчанию. «Да молчит всякая плоть человеча» (Песнь, которая поется на Литургии Великой Субботы вместо Херувимской песни, - ред.), потому что нет человеческих слов, нет нашего разумения, чтобы осознать и понять, что сегодня происходит. Потому что Господь наш Иисус Христос плотью, телом находится во Гробе, а душой – проповедует в аде и выводит оттуда всех ветхозаветных праведников», - сказал владыка Антоний.

 

Архиерей сообщил, где он будет встречать Пасху Господню.

«Мы сегодня готовимся к Пасхе Христовой – и духовно, и телесно. Я лично нахожусь в Киево-Печерской лавре, у себя в келье и надеюсь служить ночную Литургию в одном из храмов нашей Лавры. А сейчас буквально готовлюсь к освящению пасхальной корзины, где все, что необходимо для телесного настроения», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ пожелал верующим «не унывать, потому что Христос Воскрес ради спасения каждого человека. Пасхальная радость пусть будет той сердцевиной, которая нам даст силы бороться за свою жизнь и побеждать всякие болезни и вирусы. С наступающей Пасхой Христовой!».

В тему: Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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