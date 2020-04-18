Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов

Главное: В Сети появилось видео из охваченной масштабными пожарами Житомирской области. На кадрах, снятых в одном и сел, видно сильное задымление и горящие дома.

Детали: В Сети появилось видео, снятое в охваченной лесными пожарами Житомирской области. На кадрах видно, что огонь достиг одного из сел и полностью его уничтожил.

«Смотрите, люди добрые, что делается. Дома горят полным ходом. Все горит... Никому ничего не надо. Наша громада отдыхает. Склад, магазин... Все горит», ‒ говорит автор видео.

В тему: Затяжные лесные пожары, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.

А 17 апреля 2020 года мы писали, что по заверению спасателей, в Чернобыльской зоне никакого пожара нет.