«Поможем Богу»: Зеленский призвал украинцев провести Пасху дома

Главное: Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев провести Пасху дома. Глава государства уверен, что «семейная самоизоляция» в праздничный день позволит Украине быстрее справиться с эпидемией коронавируса и выйти из карантина.

Детали: В субботу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал провести праздник дома в кругу семьи.

По словам главы государства, хотя нынешнее празднование Пасхи и будет «нетрадиционным», в этом есть свой позитив: в частности, украинцы смогут собственноручно приготовить праздничные угощения и расписать пасхальные яйца.

«Это, своего рода, общегосударственный семейный тимбилдинг», ‒ сказал «Зе», отметив, что приготовленные всей семьей блюда будут намного вкуснее купленных в супермаркете.

«Остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре», — добавил он.

Зеленский также отметил, что он, как и все украинцы, обращаясь к Богу, просит здоровья и счастья свои родным и близким, и «чтобы в Украине все было хорошо».

«Пусть в этом нам Бог помогает. А мы поможем Богу», ‒ резюмировал «Зе».

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