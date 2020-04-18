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Воздух в Киеве вновь стал самым грязным в мире

Воздух в Киеве вновь стал самым грязным в мире

Главное: Киев вновь возглавил мировой рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха. Наиболее тяжелая ситуация отмечается на Минском массиве, где индекс загрязненности достиг показателя 430.

Детали: По состоянию на утро субботы, 18 апреля, Киев вновь занимает «почетное» первое место в рейтинге городов по уровню загрязненности воздуха. Со средним показателем 190 украинская столица значительно опережает таиландский город Чиангмай (152) и индонезийскую Джакарту (151), где воздух также признан «нездоровым».

Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir, который отслеживает качество воздуха по всему миру.

По информации ресурса, наиболее тяжелая ситуация в Киеве сложилась на Минском массиве, где показатель загрязненности достиг невероятной отметки в 430 баллов. Отмечается, что при таком «качестве» воздуха выходить на улицу следует исключительно в противогазе.

Как известно, ранее мировой рекорд по уровню загрязненности воздуха Киев установил в четверг вечером, 16 апреля, когда город накрыло «гремучей смесью» из пыли и дыма от лесных пожаров.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что стало известно, когда в Киеве очистится воздух. В Минздраве же предупредили о возможных проблемах.

А 16 апреля 2020 года сообщалось, что мощная пылевая буря накрыла Киев и область.

Тэги: Киев, пожар, общество, рейтинг, мир, атмосфера, буря, столица, воздух, загрязнение, лесные пожары, смог, новости Украины

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