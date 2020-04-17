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Сумасшедшая слониха убила крестьянина в Таиланде: очевидцы показали жуткие кадры (18+)

Сумасшедшая слониха убила крестьянина в Таиланде: очевидцы показали жуткие кадры (18+)

Главное: В Таиланде слониха насмерть растоптала престарелого крестьянина. Видео трагедии слили в сеть очевидцы.

Детали: В Таиланде (провинция Чиангмай) возле местного парка для слонов, который закрыли из-за пандемии коронавируса, произошла трагедия. Тут «сошедшая с ума» (как говорят местные жители) слониха насмерть растоптала 68-летнего мужчину, который работал неподалеку на земле.

Известно, что животное сорвалось с цепи и бросилось на крестьянина. Тот попытался отбиться, но безрезультатно. 

Местные СМИ сообщают, что на время вынужденного карантина владельцы парка пошли на странные меры и выпустили слонов «погулять» на свободе. Одно из таких животных, оборвав цепь, которым его привязали к дереву, сбежало и прорвалось в огород к мужчине, где затоптало его.

Животное уже обезвредили. Против владельцев парка возбудили уголовное дело.

Видео 18+

В тему 4 сентября 2019 года сообщалось, что очевидцы сняли побоище слона и двух носорогов.

14 марта 2019 года появилась новость, что в ЮАР засняли уникального розового слоненка.

Тэги: Таиланд, мир, ЧП, слон

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