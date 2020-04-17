Количество больных коронавирусом в Киеве растет. Статистика на 17 апреля

Главное: В Киеве за сутки зафиксировали 61 новый случай заболевания коронавирусом. Всего в столице этой заразой заболели уже 705 человек. Из-за карантина в городе ограничивают доступ к кладбищам.

Детали: За прошедшие сутки в Киеве зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как рассказал сегодня, 17 апреля, на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, всего же в городе количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.

«За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще в 61 человека, в том числе, у 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», — сообщил Кличко.

Новые случаи коронавируса были подтверждены у 31 женщины в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также у 2 детей 12-ти лет.

Отдельно мэр Киева остановился на том, что 7 новых случаев заболевания были зафиксированы в Киево-Печерской лавре.

Кличко также сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином. По его словам, исключение составляют захоронения.

«В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина», — заявил Кличко.

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