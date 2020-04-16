Одиозной Чорновол избрали меру пресечения: как это было

Главное: Экс-нардепу Татьяне Чорновол избрали меру присечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей также велено сдать паспорта и запрещено общаться со свидетелями. Чорновол считает такое решение абсурдным.

Детали: В четверг, 16 апреля, в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, обвиняемой в причастности к убийству сотрудника офиса Партии Регионов в феврале 2014 года. Судебное заседание напрямую транслировалось в Сети.

Решение об определении Чорновол меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста принял следственный судья Сергей Вовк, согласившийся с ходатайством обвинения.

По словам адвокатов, судья полностью проигнорировал доводы защиты и удалился в совещательную комнату даже не заслушав поручителей, которых в зал заседаний пришло аж 14 человек.

Татьяне Чорновол также велено сдать паспорта и запрещено общаться со свидетелями.

Сама же обвиняемая, категорически отрицающая свою причастность к резонансному убийству, назвала решение суда «дурноватым абсурдом», передает «Страна».

В тему: 10 апреля 2020 года мы писали, что в ходе обыска у Чорновол нашли оружие и боеприпасы.

А 15 августа 2019 года сообщалось, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали благодаря делу о покушении на Татьяну Чорновол.