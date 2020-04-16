Мощная пылевая буря накрыла Киев и область

Главное: Киев и пригород накрыла пылевая буря. Произошло это в результате сильного ветра и отсутствия привычной нормы осадков.

Детали: Сегодня, 16 апреля, жалуются на пылевую бурю не только киевляне, но и жители ближайших городов — Бучи, Ирпеня, Вишневого, Боярки и других.

Из-за этого необычного для нас явления ухудшилась видимость на трассах.

В КГГА отметили, что такое погодное явление в столице обусловлено изменениями климата.

«Бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер», — пояснили в КГГА.

Столичные власти призвали жителей Киева, оказавшихся во время непогоды на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

В тему: В июне 2019 года ва Киев обрушилась аномальная буря.