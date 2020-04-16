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Митрополит УПЦ рассказал, что нужно делать в период пандемии

Митрополит УПЦ рассказал, что нужно делать в период пандемии

Главное: Первопричиной пандемии, как и любых других катаклизмов и болезней, является грех. Поэтому важно сейчас обратиться к Богу за помощью.

Детали: Карантинные меры нужны, и защитные средства, но если человек не покается и не будет бороться со грехом — это не поможет. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в программе «Право на веру» в эфире «Першого Козацького».

«Есть такая пословица: „пока гром не грянет, мужик не перекрестится“. И сейчас очень важно, чтобы мужик, образно говоря, перекрестился. Но мы наблюдаем совсем другие тенденции, звучат совсем иные „проповеди“, которые пытаются убедить людей, что Церковь — это только лишь источник заразы, источник инфекций и всех болезней, что священники и верующие люди — какие-то дремучие, которые не знают элементарных основ медицины, и многое другое», — отметил владыка Климент.

 

По его словам, первопричиной пандемии COVID-19, как и любых других катаклизмов, является грех.

«Когда мы сегодня видим, что есть какие-то проблемы, болезни, стихийные бедствия, неприятности, вражда, другие обстоятельства, которые причиняют нам боль, расстройство, слезы, мы должны знать, что единственная причина всего этого -грех. И когда мы это осознаем, то мы поймем и как бороться с этим всем. Не будем воевать с ветряными мельницами, а будем проблему преодолевать в самом ее корне», — призвал митрополит Климент.

Он подчеркнул, что в антицерковных заявлениях, которые звучат сегодня в некоторых СМИ в отношении УПЦ, наблюдаются глобальные тенденции, которые в первую очередь хотят отвлечь человека от самого главного — борьбы с грехом и покаяния.

«Как говорил Блаженнейший в своей проповеди, ни маски, ни халаты не помогут нам, если мы не будем каяться. Ведь и карантинные меры нужны, и защитные средства, но если человек не покается, если не будет бороться со грехом — это ничего не поможет. Лечит врач, исцеляет — Бог. Это истина, которая не нами придумана», — подчеркнул глава Информационно-просветительского отдела УПЦ.

В тему: 9 апреля 2020 года митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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