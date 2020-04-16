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На въездах в Киев образовались гигантские пробки

На въездах в Киев образовались гигантские пробки

Главное: После введения новых правил въезда в Киев на КПП образовались пробки. Скопление машин наблюдается после того, как с 13.00 16 апреля пассажирам и водителям автотранспорта стали замерять температуру.

Детали: Посты расставлены в девяти местах на основных подъездных путях к столице. Карта пробок показывает, что проезд затруднен на всех крупных трассах.

Такая же ситуация сложилась на Одесской трассе, на Бориспольской трассе и на въезде со стороны Броваров.

В Киевской горгосадминистрации обещают, что вынужденная мера останется в силе до понедельника, 20 апреля. Нужна ли дальнейшая термометрия на въезде в город, будет решаться на совещании городских властей одновременно с подведением итогов особых мер в Пасхальные праздники.

В тему: Киев окружили полицейские с автоматами на броневиках.

Тэги: Киев, общество, карантин, блокпост, коронавирус

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