Киевская больница № 6 перестала принимать новых пациентов. 15 медработников заражены коронавирусом

Главное: Столичная городская клиническая больница № 6 перестала принимать новых пациентов. 15 медрабников этого учреждения заразились коронавирусом.

Детали: «По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в неотлагательном порядке. В том числе и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Да, среди медиков, которые заболели за это время в столице, медики из шестой больницы — 15 медработников», — сказал сегодня, 16 апреля, во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

Большинство врачей больницы № 6, у которых выявили Covid-19, находятся дома и лечатся под контролем докторов.

Всего на самоизоляции в столицы пребывают 179 медиков, которые контактировали с инфицированными пациентами. В частности, это медработники отделений, где лечатся люди с пневмониями, у которых со временем выявили Covid-19.

В стационарах киевских больниц от коронавируса на сегодняшний день лечатся 19 медработников, зараженных коронавирусом.

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