Коронавирус в Киеве. Статистика на 16 апреля

Главное: За минувшие сутки заболевания коронавирусом COVID-19 в Киеве подтвердили у 33 людей. 1 случай оказался смертельным.

Детали: Как рассказал сегодня, 16 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, всего в столице по состоянию на 16 апреля подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 12 — выздоровели.

«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 32 человека. К сожалению, еще один летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных заболеваний», — заявил Кличко.

По словам мэра, новые случаи заболевания были подтверждены у 11 женщин, 20 мужчин и у 2-летней девочки. Госпитализированы в больницу были 3 пациента, остальные проходят лечение на самоизоляции под контролем медиков.

Также Кличко допустил резкий рост распространения коронавируса после праздников.

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