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В Питере фура рухнула с моста в Неву: появилось видео

В Питере фура рухнула с моста в Неву: появилось видео

Главное: В Питере (Россия) фура упала реку Неву, в аварии погиб водитель. Появилось видео инцидента.

Детали: Рано утром четверга, 16 апреля, в российском Санкт-Петербурге фура, потеряв управление, упала с моста в реку Неву.

Видео инцидента на Выборгской набережной, снятое с камер наблюдений, уже опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что машина двигалась на небольшой скорости, но по непонятным причинам «ушла» влево, пробила ограждение и рухнула в реку.

К сожалению, водитель авто погиб, захлебнувшись водой.

Видео момента ДТП:

В тему:

3 января 2020 года в Питере с крыши дома на женщину упал горящий мужчина.

10 октября 2019 года стало известно, что в Питере два мужика изнасиловали иностранного студента.

Тэги: ДТП, авария, Россия, мир, транспорт, Санкт-Петербург, фура

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