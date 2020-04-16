В Питере фура рухнула прямо в реку

Главное: В Питере (Россия) фура упала реку Неву. В результате аварии погиб водитель. Появилось видео инцидента.

Детали: Рано утром четверга, 16 апреля, в российском Санкт-Петербурге фура, потеряв управление, упала с моста в реку Неву.

Видео инцидента на Выборгской набережной, снятое с камер наблюдений, уже опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что машина двигалась на небольшой скорости, но по непонятным причинам «ушла» влево, пробила ограждение и рухнула в реку.

К сожалению, водитель авто погиб, захлебнувшись водой.

Видео момента ДТП:

В тему: 3 января 2020 года в Питере с крыши дома на женщину упал горящий мужчина.

10 октября 2019 года стало известно, что в Питере два мужика изнасиловали иностранного студента.