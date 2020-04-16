В Киеве неадекватный водитель на луганских номерах гонял по встречной полосе: очевидцы слили видео

Главное: В Киеве неадекватный водитель на Daewoo гнал по встречной полосе. Видео с ним слили в сеть очевидцы.

Детали: На Столичном шоссе в Киеве произошел странный инцидент: в четверг, 16 апреля, «Киев Оперативный» опубликовал видео того, как неадекватный водитель на автомобиле Daewoo едет по встречной полосе.

Известен госномер машины – ВВ7395АТ (Луганская область).

На кадрах видно, как другие участники движения объезжают лихача. По предварительным данным лишь чудом никто не пострадал.

Видео 18+

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