Трамп таки объявил войну ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп «объявил войну» Всемирной организации здравоохранения. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Так, общаясь с американскими СМИ, Дональд Трамп сказал следующее: «Я останавливаю финансирование ВОЗ, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса. Они не предоставили информацию своевременно, а также не довели правду до сведения мировой общественности».

Он добавил: «ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия. Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно».

Американский лидер заявил: «В результате бездействия организации было потеряно много времени. Если бы в Китай своевременно были направлены специалисты ВОЗ для оценки ситуации, то вспышки вируса, большого числа жертв и экономических последствий можно было бы избежать. ВОЗ настаивала на том, что не было необходимости приостанавливать авиасообщение».

Также Дональд Трамп сказал: «Весь мир решил довериться ВОЗ за предоставление точной и своевременной информации, чтобы давать важные рекомендации и принимать решения по охране здоровья. Если мы не можем доверять этому, а это то, что мы имеем со стороны ВОЗ, наша страна будет вынуждена найти другие варианты работы с прочими странами, чтобы достигать целей в сфере здравоохранения. У нас нет другого выбора.Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы».

Как писала «Фраза», Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.