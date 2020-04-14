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На Донбассе взорвался миномет ‒ есть жертвы среди спецназовцев

На Донбассе взорвался миномет ‒ есть жертвы среди спецназовцев

Во вторник утром, 14 апреля, в Донецкой области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время стрельб на одном из полигонов произошел взрыв 82-мм миномета.

Как передает пресс-служба ГБР, в результате инцидента погиб старший солдат-контрактник роты специального назначения, еще 8 его товарищей ‒ получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, погибшему спецназовцу было 24 года.

Сообщается, что на полигоне работали следователи ГБР, которые произвели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

По факту инцидента начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 414 УК Украины («Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).

Как писала «Фраза», на полигоне под Черниговом прогремел взрыв ‒ ранен военный.

Ранее в зоне АТО взорвался запрещенный «миномет Пашинского». Трое украинских военных ‒ в больнице.

Тэги: жертвы, общество, взрыв, Донбасс, Донецкая область, ЧП, военные, регионы, спецназ, гибель, миномет, зона АТО, ООС, новости Украины, ГБР

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