Митрополит Онуфрий обратился к пастве по поводу празднования Пасхи

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий записал видеообращение к пастве и поздравил всех с началом Страстной седмицы. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, Предстоятель пожелал пройти эти дни с пользой для души, несмотря на те испытания которые нас постигли этого года.

«В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению.

Благодаря власти, которая пошла нам на встречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах „Украина“ и „Интер“. Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы», — сообщил Предстоятель.