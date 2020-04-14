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По подозрению в госизмене задержан генерал-майор СБУ

По подозрению в госизмене задержан генерал-майор СБУ

Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, подготовке терактов и планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

В материалах дела говорится, что Валерий Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, который на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

«Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений», — отмечается в сообщении.

 
 

Ранее «Фраза» сообщала, что полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, который был освобожден из плена пророссийских боевиков летом 2016 года, в середине декабря был задержан по подозрению в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой».

Сам Безъязыков отмечал, что не может объяснить, с какой целью против него выдвинули обвинения.

В конце декабря 2016 года следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, подозреваемому в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации, о подозрении в государственной измене.

25 февраля минувшего года сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана по подозрению в госизмене.

Тэги: СБУ, госизмена, новости Украины

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