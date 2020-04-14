Количество подхвативших коронавирус в Киево-Печерской лавре растет

В Киево-Печерской лавре выявили еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сегодня, 14 апреля, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он заявил, что умер монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован.

«Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще два зарегистрированы в Киево-Печерской Лавре. Также летальный случай — это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре и был госпитализирован. Мужчине было 42 года», — заявил Кличко

При этом Кличко напомнил, что на территории Лавры усилен карантин.

«Вчера мы усилили карантин. На территории Лавры поставили 4 поста... Также Нацгвардия и полиция контролируют выходы с территории. Попасть туда можно только по спецразрешению. Вчера мы направили медбригады в Лавру. Обследование прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных, двоих госпитализировали, один отказался от госпитализации», — заявил он.

Отметим, что в Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха от COVID-19.

«Ряд СМИ со ссылкой на „источники в Киевской администрации“ распространили информацию о том, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве. В Свято-Успенской Почаевской лавре опровергли данную информацию», — синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В лавре подчеркнули, что вышеупомянутое сообщение не соответствует действительности: «Никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было».

Ранее «Фраза» сообщала, что Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.

Позже стало известно, что Лавру заблокировала полиция.