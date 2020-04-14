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Киев ужесточает контроль на въезд в город

Киев ужесточает контроль на въезд в город

С 16 апреля в Киеве будет усилен контроль на постах на всех въездах в город в связи с распространением коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», вводится обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.

«С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров включая водителем», — заявил сегодня, 14 апреля, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 26 марта в Сумах ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там.

31 марта местные власти Ивано-Франковска также решили ограничить въезд в город в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним также, что о том, что Киев могут закрыть на въезд и выезд, Кличко говорил в конце марта.

Тэги: Киев, общество, город, карантин, новости Украины, коронавирус

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