Пожар в Чернобыльской зоне: что известно на утро 14 апреля

В Чернобыльской зоне отчуждения уже десятый день ведут борьбу с лесным пожаром. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на утро вторника, 14 апреля, приводят в ГСЧС.

Отметим, что ночью пошел дождь, который может помочь в борьбе с огненной стихией.

Спасатели сообщают, что продолжается тушение огня на территории Корогодского, Детяткивського, Паришивського и Денисовецького лесничеств, где «происходит горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами».

Тут работают 415 человек и 98 единиц техники. Накануне три самолета АН-32П и три вертолета ГСЧС совершили 227 сброса воды (538 тонн).

Видео с места ЧП:

Ранее «Фраза» писала про «Апокалипсис» в Чернобыльской зоне: огонь приближается к хранилищам радиоактивных отходов.