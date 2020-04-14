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Из-за коронавируса в Украине вновь закрывают рынки

Из-за коронавируса в Украине вновь закрывают рынки

Из-за карантина, связанного с коронавирусом COVID-19, в Украине снова закрывают рынки. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный государственный санитарный врач нашей страны Виктор Ляшко.

Накануне, в понедельник, 13 апреля, чиновник сказал следующее: «С завтрашнего дня (со вторника, 14 апреля) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу».

Он добавил, что «был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений».

Виктор Ляшко добавил: «Работа рынков была разрешена, чтобы украинцы получили доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах».

Ранее «Фраза» писала про «Апокалипсис» в Чернобыльской зоне: огонь приближается к хранилищам радиоактивных отходов.

Также в Минздраве объяснили, зачем «травят» химией подъезды многоэтажек.

Тэги: запрет, общество, рынок, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

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