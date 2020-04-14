Под Киевом две девочки жестоко избили сверстницу. Третья снимала процесс на видео

Под Киевом две юные девушки избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт произошел из-за парня.

По словам потерпевшей, в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Это увидели ее сверстницы, с которыми та не поддерживала дружеских отношений, сообщает «Киев оперативный».

После этого они заманили жертву в лес, где двое начали избивать ее и выкрикивать нецензурную брань. Они требовали, чтобы девушка не общалась с парнем, так как она его «не достойна».

Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка.

Сотрудники ирпенского отдела полиции Киевской области начали расследовать данный инцидент.

По некоторой информации, девочек, которые принимали участие в избиении, зовут Настя и Соня. Одна из них учится в ирпенской школе № 2. Отношения они начали выяснять с пострадавшей из-за того, что та якобы увела парня у одной из них.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В конце февраля на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.